لبنان

الحاج حسن: "حزب الله" يعمل لكسر الحصار من خلال استيراد المحروقات

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:39
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اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "النظام السياسي في لبنان قائم على أزمات، وهو نظام لا يصنع دولة"، وقال خلال لقاء سياسي في بلدة الحلانية: "نعيش اليوم في ظروف صعبة، ونحن نلجأ إلى الله في أمورنا، لأنه عز وجل وعدنا بعد الصبر بالفوز العظيم".

وأضاف: "بعد دخول حزب الله الى الدولة بعد عام 2005، سعى إلى تطوير النظام، ولكنه لم يفلح بذلك لأن النظام في لبنان مبني على الاحتكارات والكارتيلات والوكالات الحصرية التي تسيطر عليها فئة من هذا النظام".

ورأى أن "هناك أسبابا كثيرة أدت إلى هذا الانهيار والازمات، والأزمة الأكثر وجعا حاليا هي الكهرباء والمحروقات وباقي السلع المرتبطة بالدولار، لذا فإن حزب الله بدأ يعمل لكسر هذا الحصار من خلال استيراد المحروقات والمواد الغذائية".

وختم: "كان الهدف إظهار حزب الله بأنه هو السبب والمشكلة، ولكن بفضل الله والجمهورية الاسلامية، ظهر أن حزب الله هو المنقذ للبنان، وحزب الله سيكون على الدوام في خدمة أهلنا في جميع الميادين".
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