حريق هائل يضربُ حرشاً بين البزال وحبشيت

اندلع حريقٌ هائل، مساء اليوم، بين بلدتي البزال وحبشيت، إذ طالت النيران أحد الأحراش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وتعملُ حالياً فرق الاطفاء على منع تمدد النيران والسعي لإخمادها.