لبنان

رعبٌ في عين قنيا.. حيوان مفترس يهاجم شخصين!

Lebanon 24
08-10-2021 | 15:46
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هاجم حيوان مفترس المواطن "ف.ز." وابنه "ر.ز." داخل محلهما التجاري في بلدة عين قنيا - قضاء حاصبيا.
 
ووفقاً للوكالة "الوطنية للاعلام"، فقد أصيب الرجل ونجله بجروح قبل أن يتمكنا من قتل الحيوان الذي هاجمهُما. 
 
 
 
 
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عين قنيا

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