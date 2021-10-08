رعبٌ في عين قنيا.. حيوان مفترس يهاجم شخصين!

هاجم حيوان مفترس المواطن "ف.ز." وابنه "ر.ز." داخل محلهما التجاري في بلدة عين قنيا - قضاء حاصبيا.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للاعلام"، فقد أصيب الرجل ونجله بجروح قبل أن يتمكنا من قتل الحيوان الذي هاجمهُما.