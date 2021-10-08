لبنان

رابطة أساتذة المهني: باقون على موقفنا في مقاطعة التدريس

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:23
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عقدت "الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان" اجتماعا مساء اليوم عبر تطبيق (زووم) وأعلن المجتمعون أنهم لم يروا بعد من المعنيين "أي تحقيق للمطالب المحقة والمشروعة في شكل ملموس، ولو في حدودها الدنيا، والتي من دون تحقيق هذه المطالب لن نستطيع متابعة رسالتنا ولن نقوى على القيام بواجبنا تجاه طلابنا لجهة الانطلاق في العام الدراسي 2021/2022".

وتابع البيان: "لأن الوعود في تحقيق المطالب ما زالت مجرد أقوال، إذ لم تقترن بعد بالأفعال، لذلك، واستنادا إلى موقفنا الصادر في بيان الرابطة بتاريخ 21/9/2021،
ندعو الزملاء مدراء المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والأساتذة إلى الاستمرار في أعمال التسجيل للعام الدراسي 2021 - 2022 وإلى عدم البدء بالتدريس يوم الاثنين المقبل الموافق 11/10/2021، وذلك حتى تحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة".

وختم البيان معلناً أن "الرابطة ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي جديد".
 
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