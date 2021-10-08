لبنان

وزير إقليمي لا يسمع ما كان يطمح إليه

Lebanon 24
08-10-2021 | 17:03
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لم يسمع "وزير إقليمي" ما كان يطمح إلى سماعه في ما خصّ عروض المساعدات، لا سيما بواخر المحروقات وسواها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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