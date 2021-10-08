تجري التفاهمات الانتخابية على قدم وساق بين الحلف الحاكم، وتنحي جانباً نقاط الخلاف، لقطع الطريق على تسونامي تحضّر له دولة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".