لبنان

الرشوات لتنشط من جديد

Lebanon 24
08-10-2021 | 17:15
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عادت السمسرات والرشوات لتنشط من جديد في ضوء الشلل الإداري والإنهيار للموظفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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