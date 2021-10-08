28
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حردان متمسّك باعتراضه بعد سنة من انتخابات"القومي
Lebanon 24
08-10-2021
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الاخبار": مرّ عام على انتخابات المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، ولا يزال الحزب يعاني من تداعيات هزيمة لائحة رئيس مجلسه الأعلى السابق أسعد حردان، مع تمسك نائب حاصبيا - مرجعيون برفض الاعتراف بالنتائج، وتشكيل حالة حزبية منفصلة من رموز في القيادة السابقة ومقرّبين منه.
ومنذ ذلك الحين، لم تنجح الضغوط على قيادة الحزب الجديدة، برئاسة ربيع بنات رئيس الحزب، ورئيس المجلس الأعلى الجديد عامر التلّ، لإجبارها على عقد تسوية تعيد الرجل القوي تاريخياً في الحزب إلى السلطة.
وفيما كان الرئيس السوري بشّار الأسد، قد أعطى توجيهاً للمسؤولين السوريين بضرورة المساعدة على وحدة الحزب، حظي حردان بكلّ أشكال الدعم من السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي ومن أبرز الأجهزة الأمنية السورية، لتشكيل توازن مع القيادة الجديدة، فاستفادت القيادة القديمة وعمدت إلى تحديد مواعيد عديدة طوال السنة لعقد مؤتمر قومي عام، ثم تراجعت عنها بعدما لم تلق تجاوباً من القوميين. في المقابل، جرى إغلاق مكاتب الحزب الرسمية في سوريا ووضعت إجراءات منع السفر بحقّ العديد من المسؤولين البارزين ومورست ضغوط شخصية على المسؤولين لتقديم استقالاتهم والالتحاق بالقيادة القديمة، كما مُنعت قيادة الحزب في بيروت من زيارة دمشق.
ومنذ أشهر، طلب الأسد من المعنيين رفع الضغوط عن القوميين وفتح مكاتب الحزب، وكادت أن تصل الأمور إلى إجراء انتخابات داخلية موحّدة في آب الماضي، على أن تتعامل سوريا مع القيادة الجديدة الناتجة من الانتخابات المبكرة مهما كانت النتائج. إلّا أن المساعي عادت وتوقفت مع محاولات حردان وعلي عقد تسوية جانبية مع القيادة الجديدة تضمن حصة لحردان في الانتخابات، ورفضا رفع الضغوط بشكل فعلي عن الحزب، واكتفى السفير السوري بالإعلان عن إجراءات شكليّة. ما دفع القيادة الجديدة إلى التمسّك بموقفها باشتراط فتح المكاتب ورفع الإجراءات وعودة العلاقة مع سوريا إلى سابق عهدها قبل الدخول في أي حوار. وخلال الأسابيع الأخيرة، طلب علي من حزب الله المساعدة على تليين موقف القيادة الجديدة، التي عادت وأكّدت بحسب المعلومات، تمسكّها بإزالة أي إجراء .عقابي، قبل الخوض في أي حوار
وتسعى القيادة القديمة إلى إيجاد تسوية قبل الانتخابات النيابية اللبنانية للحفاظ على مقعد حردان في دائرة الجنوب الثانية حيث يقف غالبية القوميين فيها إلى جانب القيادة الجديدة، خصوصاً أن غالبية حلفاء القومي في لبنان، بدأوا الاتصال وعقد الاجتماعات مع قيادته، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف الانتخابات النيابية.
المصدر: الاخبار
تابع
الأكثر قراءة
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
07:42 | 2021-10-08
08/10/2021 07:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
11:26 | 2021-10-08
08/10/2021 11:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
05:59 | 2021-10-08
08/10/2021 05:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف!
05:37 | 2021-10-08
08/10/2021 05:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
09:10 | 2021-10-08
08/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:45 | 2021-10-09
إلى المواطنين.. تحذيرٌ بشأن المولدات الكهربائية
01:00 | 2021-10-09
مسؤول أميركي رفيع في بيروت الأسبوع المقبل
04:30 | 2021-10-09
"اخبار" تنتشر كالنار في الهشيم، فكيف تكشفون صحّتها من عدمها؟
04:13 | 2021-10-09
قاما بعدّة عمليات سرقة... هكذا أوقفت الشّرطة القضائية "كوجاك" وشريكه
04:11 | 2021-10-09
رياشي: نأمل أن يعود النواب لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة في موضوع الكوتا النسائية
04:00 | 2021-10-09
أسباب إضافيّة لارتفاع الدولار: عمليات تبديل لليرة السورية في لبنان بكميات كبيرة
فيديو
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
Lebanon 24
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
10:45 | 2021-10-08
09/10/2021 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact