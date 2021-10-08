لبنان

مجلس الوزراء الثلاثاء وهذا ما طلبه ميقاتي من الوزراء

Lebanon 24
08-10-2021 | 22:49
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يعقد مجلس الوزراء جلسة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، لعرض رؤية كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، وفق ما جاء في نص الدعوة.
وفي هذا السياق علم " لبنان ٢٤" ان رئيس مجلس الوزراء "طلب من الوزراء تسريع ارسال الملفات المستكملة الواجبة العرض على مجلس الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقوانين النافذة".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر بعد ظهر امس الى الاردن في زيارة خاصة.
ويواصل السفير الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاح في لبنان، بيار دوكان، جولته على المسؤولين اللبنانيين للبحث ، في آلية إنجاز الإصلاحات والخطط الاقتصادية حيث التقى أمس وزيرة التنمية الإدارية نجلاء عساكر ووزير الاقتصاد أمين سلام بعدما التقى وزراء الطاقة والاتصالات والمالية، بهدف إعداد ورقة بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الاصلاحي تمهيداً لمناقشتها، مع المجتمع الدولي والصناديق المالية الدولية من أجل التوصل إلى رؤية جدية تخلص إلى دعم لبنان وصرف المساهمات له.
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