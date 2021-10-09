مسؤول أميركي رفيع في بيروت الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نائبة الوزير أنتوني بلينكن فيكتوريا نولاند ستبدأ جولة دولية تشمل لبنان وروسيا، وبريطانيا.



وفي معلومات "لبنان24"، فإنّ محادثات المسؤولة الأميركيّة في لبنان ستتم الخميس، بعد تعديل موعد الزيارة، على أن يضمّ الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش". وفي معلومات، فإنّ محادثات المسؤولة الأميركيّة في لبنان ستتم الخميس، بعد تعديل موعد الزيارة، على أن يضمّ الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش".



وأفاد مصدر مطلع في السفارة الاميركية في بيروت بأنّ "نائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، والمستشار الاول في وزارة الخارجية لشؤون الطاقة اموس هوكستين لن يكون في عداد الوفد كما تردّد سابقاً".



وكانت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاثنين الفائت في اطار متابعة البحث في العديد من ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً مع انطلاق عمل الحكومة.