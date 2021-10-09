حملة اعلامية مدفوعة الثمن وهذه تفاصيلها

عقد اجتماع اخيرا بين مجموعة سياسية تنتمي لاحد الاحزاب التي تسعى للحاق بالمعارضة، وشخصية دخلت على العمل السياسي حديثا، اتفق في خلاله على القيام بحملة سياسية في اكثر من اتجاه حكوميا وسياسيا وحزبيا، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة".

وتفيد المعلومات "ان الحملة تندرج في جزء منها في سياق "تصفية حسابات داخلية لجهة سياسية"، وان مبلغا ماليا ضخما جرى تخصيصه لهذه الحملة التي بدأت طلائعها بالظهور عبر اداء بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية".

وتفيد المعطيات" ان القيمين على هذه الوسائل الاعلامية يتغاضون مرغمين عن هذه الحملة لان "الاخضر" بات حاجة ماسة في الظروف الاقتصادية الحالية.