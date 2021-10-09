لبنان

توفي بالسرطان... من هو على عطوي العضو في "حزب الله" المتورط بخطف طائرة أميركية عام 1985؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 00:59
A-
A+
Doc-P-872963-637693637797221965.jpg
Doc-P-872963-637693637797221965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي علي عطوي العضو في "حزب الله" والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة "تي دبليو إيه" الأميركية عام 1985.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عائلي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية أو أي تفاصيل أخرى.

ونعى حزب الله عطوي، واصفا إياه بأحد "رجاله الأوفياء" و"فقيد الجهاد والمقاومة". وأعلن تقبل التعازي بوفاته السبت، على أن يشيع عند الثانية بعد الظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن عطوي، الذي وجهت إليه اتهامات بـ"التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن، والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة".
 
المصدر: العربية - روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-10-09
03:45 | 2021-10-09
05:22 | 2021-10-09
08:50 | 2021-10-09
08:42 | 2021-10-09
08:34 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website