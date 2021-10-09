توفي بالسرطان... من هو على عطوي العضو في "حزب الله" المتورط بخطف طائرة أميركية عام 1985؟

توفي علي عطوي العضو في "حزب الله" والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة "تي دبليو إيه" الأميركية عام 1985.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عائلي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية أو أي تفاصيل أخرى.ونعى حزب الله عطوي، واصفا إياه بأحد "رجاله الأوفياء" و"فقيد الجهاد والمقاومة". وأعلن تقبل التعازي بوفاته السبت، على أن يشيع عند الثانية بعد الظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت.وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن عطوي، الذي وجهت إليه اتهامات بـ"التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن، والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة".