قضى على مساحات كبيرة من الاشجار... حريق حبشيت وبزال مستمر والنيران تمددت إلى محيط المنازل

لا يزال حريق الأحراش مستمراً بينَ بلدتي حبشيت وبزال في عكّار، بعدما إندلعت النيران من يوم أمس على رغم من المحاولات العديدة لإطفائه.وقضت النيران على مساحة كبيرة من الأشجار المعمرة والحرجية والمثمرة، وتمددت في ساعات الصباح الأولى إلى محيط المنازل المجاورة للحريق.كما وباشرت فرق الاطفاء بالدفاع المدني وفريق الاستجابة الأول في إتحاد بلديات جرد القيطع وجمعيّة "درب عكّار"، وعدد من المتطوعين العمل على إخماد النيران والسعي إلى تبريد الأرض.من جهةٍ أخرى، وجه الأهالي نداءً إلى قيادة الجيش بضرورة إرسال طوافة عسكريّة لإخماد النيران، بسبب بعض الأمكان الوعرة في الأحراج والتي ستعيق أعمال الإخماد.