نائب يحسم الجدل... هل اللقاء الديمقراطي مع خفض سن الاقتراع؟

حسماً للجدل ولمحاولات التحريف والتضليل، فإن اللقاء الديمقراطي أكد ويجدد التأكيد على ثوابته في تخفيض سن الإقتراع الى ١٨ عاماً، إقرار الكوتا النسائية، حق المغتربين بالتصويت، وندعو الكتل الى مناقشة هذه الإقتراحات والتصويت عليها، هل وصل العبث من قبل دعاة التغيير الى حد طمس الحقائق؟ — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 9, 2021

قال النائب هادي انو الحسن، عبر توتير: "حسماً للجدل ولمحاولات التحريف والتضليل، فإن اللقاء الديمقراطي أكد ويجدد التأكيد على ثوابته في تخفيض سن الإقتراع الى 18 عاماً، إقرار الكوتا النسائية، حق المغتربين بالتصويت، وندعو الكتل الى مناقشة هذه الإقتراحات والتصويت عليها، هل وصل العبث من قبل دعاة التغيير الى حد طمس الحقائق؟".