لبنان

لليوم الثالث على التوالي... ماذا يجري أمام مؤسسة كهرباء لبنان في حلبا؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 01:50
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إعتصم محتجون من خيمة "إعتصام حلبا" لليوم الثالث على التوالي، أمام مؤسسة كهرباء لبنان ( دائرة حلبا )، حيث عمدوا الى إقفال الباب الرئيسي للمؤسسة، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، إحتجاجا على الإنقطاع الكامل للكهرباء عن المدينة وعن كافة البلدات العكارية، ودعوا المواطنين الى النزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وسط إجراءات امنية لشرطة بلدية حلبا.
 
 
 
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