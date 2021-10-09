مذكرة بارزة من "قوى الأمن" تطالُ ضباطاً.. هذا فحواها (صور)

أصدرت هيئة الأركان في المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" مُذكرة خدمة جديدة تقتضي بفصل ونقل ضباط في قوى الأمن الداخلي إلى مراكز جديدة.

وصدرت مذكرة الخدمة يوم 8/10/2021، على أن يتمّ تنفيذها من قبل الضباط المذكورة أسماؤهم يوم 14/10/2021.

ووفقاً للمذكرة التي حصل "لبنان24" على نسخة منها، فقد جرى نقل وفصل 82 ضابطاً من رتبة عميد حتى رتبة ملازم.