خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات

كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أن "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "انتاج المؤسسة انخفض من 350 ميغاواط إلى 200 ميغاواط حالياً، الأمر الذي يعني أن استقرار الشبكة مهدّد بشكل كبير".



وأوضحت المصادر أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخراً على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميغاواط، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميغاواط"، لافتة إلى أنّه "من المنتظر أن تصل باخرة فيول من فئة Grade A إلى معمل الذوق ليتم تفريغ حمولتها بين المعمل هناك ومعمل الجية".