عبدالله: أولوية الخطوات الإصلاحية يجب أن تتركز على وضع ضوابط لتفلت السوق المالية

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "كل الأزمات الأقتصادية والإجتماعية والصحية، نتجت من انهيار سعر صرف العملة اللبنانية. لذا، فإن أولوية الخطوات الإصلاحية الإنقاذية للحكومة، يجب أن تتركز على وضع ضوابط لتفلت السوق المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولجم السوق السوداء، وحسم الخيار بين مجلس النقد أو تحرير سعر الصرف".