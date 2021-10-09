لبنان

قاما بعدّة عمليات سرقة... هكذا أوقفت الشّرطة القضائية "كوجاك" وشريكه

Lebanon 24
09-10-2021 | 04:13
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية عن وجود مطلوبَين للقضاء بجرائم سلب وسرقة بقوّة السلاح داخل إحدى الشقق في محلّة البقّار-القبّة، وهما:

م. د. (من مواليد عام 1985، لبناني) ملقّب بـ "كوجاك"
م. ي. (من مواليد عام 1988، سوري) بحسب اقواله
بتاريخ 30-9-2021 وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوّة من هذه المجموعة بتوقيفهما في الشقة المذكورة، وضبطت بحوزتهما مسدساً حربياً، وممشط، و/9/ طلقات من عيار /9/ ملم، ودراجة آلية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعشرات عمليات السرقة، وببيعهما المسروقات إلى أشخاص داخل أحد المخيّمات.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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