لبنان

المتعاقدون الثانويون: مع العودة إلى المدارس الاثنين

Lebanon 24
09-10-2021 | 04:37
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أعلن "حراك المتعاقدين الثانويين" في بيان، أنه "مع العودة إلى المدارس الاثنين".

وأمهل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والحكومة "شهرا ونصف شهر لتنفيذ الوعود برفع أجر الساعة لكل المتعاقدين بنسبة 100 % من قيمة الساعة الحالية في ظل غياب بدل النقل، ودفع 90 دولارا كل آخر شهر لكل المتعاقدين وإعادة أسابيع التعليم إلى ما كانت عليه العام الماضي، ما دامت لا تتعارض مع القوانين".

وشدد على "العودة إلى المقاطعة ما لم تنفذ هذه الحقوق". ولفت إلى "متابعة ملفي القبض الشهري وقانون الضمان الصحي".
 
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