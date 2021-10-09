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لبنان
تعدوا عليه وسلبوه مبلغا من المال... ماذا حصل ليلا في طرابلس؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
04:40
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اقدم مجهولون يستقلون 3 دراجات نارية ليل امس، بالتعدي بالضرب على المواطن مصطفى الحسكه، وسلبه مبلغا من المال في محلة طريق المئتين طرابلس. وفرّوا بعدها الى جهه مجهولة.
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