تعدوا عليه وسلبوه مبلغا من المال... ماذا حصل ليلا في طرابلس؟

اقدم مجهولون يستقلون 3 دراجات نارية ليل امس، بالتعدي بالضرب على المواطن مصطفى الحسكه، وسلبه مبلغا من المال في محلة طريق المئتين طرابلس. وفرّوا بعدها الى جهه مجهولة.