لبنان

تعدوا عليه وسلبوه مبلغا من المال... ماذا حصل ليلا في طرابلس؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 04:40
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اقدم مجهولون يستقلون 3 دراجات نارية ليل امس، بالتعدي بالضرب على المواطن مصطفى الحسكه، وسلبه مبلغا من المال في محلة طريق المئتين طرابلس. وفرّوا بعدها الى جهه مجهولة.
 
 
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