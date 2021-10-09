لبنان

بعد حادث مروّع على طريق طاريا.. عسكري في الجيش يُفارق الحياة

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:09
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توفي العسكري في الجيش محمد حمية متأثراً بجروحه التي أصيب بها نتيجة حادث سير مروع مع السوري "ع. ع." على طريق عام بلدتي طاريا ـ شمسطار. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نُقل حمية الى مستشفى رياق العام وتولت الشرطة العسكرية التحقيق وتوقيف "ع. ع.".
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