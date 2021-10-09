بعد حادث مروّع على طريق طاريا.. عسكري في الجيش يُفارق الحياة

توفي العسكري في الجيش محمد حمية متأثراً بجروحه التي أصيب بها نتيجة حادث سير مروع مع السوري "ع. ع." على طريق عام بلدتي طاريا ـ شمسطار.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نُقل حمية الى مستشفى رياق العام وتولت الشرطة العسكرية التحقيق وتوقيف "ع. ع.".