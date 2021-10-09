لبنان

انقطاع خطوط الهاتف في هذه المنطقة

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:19
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بشري، أن إرسال خطوط "ألفا" انقطع في المنطقة منذ قرابة الساعتين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بشري

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