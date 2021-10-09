مولوي نسق مع حجار الاجراءات لتسهيل عملية إطلاق البطاقة التمويلية

عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا في مكتبه قبل ظهر اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في حضور النائب نقولا نحاس، وتركز البحث حول تنسيق الاجراءات بين وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية لتسهيل عملية اطلاق البطاقة التمويلية.