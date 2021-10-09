لبنان

استقرار بالحرارة وضباب على المرتفعات.. اليكم حال الطقس

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:36
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل كما تنشط الرياح جنوب البلاد أحيانا. الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 23 درجة. فوق الجبال من 15 الى 26 درجة. في الداخل من 15 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 18,14
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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