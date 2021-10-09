وهاب يشن هجوماً على "التافهين": "بدكن تقنعوني إنو بايدن ناطر رأيكم"

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "الأميركي والإيراني ذاهبان إلى التفاهم كما فهمنا من الوزير عبد اللهيان بس عنا كم تافه بلبنان مصرين لأسباب تتعلق بالقبض "شن حرب وهمية على إيران". طيب بعد ما شبعتو تفاهة وسخف وسطحية بتحليل الأمور. يعني بدكن تقنعوني إنو بايدن ناطر رأيكم. استحوا بقا".