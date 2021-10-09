إلى المواطنين.. شبكة الكهرباء تنفصل بشكل كامل ولبنان دخل "العتمة"!

ذكرت قناة الـ"NBN"، ظهر اليوم، أنّ شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.

تقريراً، صباح اليوم، نقل فيه عن مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قولها إنّ "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "انتاج المؤسسة انخفض من 350 ميغاواط إلى 200 ميغاواط حالياً". وكان "لبنان24" نشر، صباح اليوم، نقل فيه عن مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قولها إنّ "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "انتاج المؤسسة انخفض من 350 ميغاواط إلى 200 ميغاواط حالياً".

وأوضحت المصادر أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخراً على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميغاواط، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميغاواط"، لافتة إلى أنّه "من المنتظر أن تصل باخرة فيول من فئة Grade A إلى معمل الذوق ليتم تفريغ حمولتها بين المعمل هناك ومعمل الجية".

وأوضحت المصادر أنه "في حال جرى تشغيل المعملين الأساسيين في الجية والذوق على الفيول القادم اليوم، فإنّهما سيعطيان على الشبكة نحو 250 ميغاواط"، وأضافت: "مع طاقة معامل المولدات العكسية ومعملي الذوق والجية، سيرتفع الانتاج إلى 518 ميغاواط بالإضافة إلى كمية طاقة أخرى سيتم انتاجها من مصادر أخرى".