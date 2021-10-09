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لبنان
وفد من حزب الله جال على مستشفيات صور
Lebanon 24
09-10-2021
|
06:15
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جال وفد من "حزب الله" في منطقة الجنوب الأولى على مستشفيات منطقة صور (جبل عامل، حيرام، اللبناني الإيطالي)، ضم: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين، مدير مديرية العمل البلدي علي الزين، مدير الهيئة الصحية الإسلامية الدكتور فادي الأطرش، مسؤول الرعاية الصحية فؤاد طه، مدير الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية عبد الله نور الدين، لتقديم الشكر لإدارة المستشفيات والطاقم الطبي والتمريضي على الجهود التي بذلت وما زالت في مواجهة جائحة كورونا، كما قدم الوفد دروعا تقديرية لمديري المستشفيات.
وقال عز الدين خلال الجولة: "جلنا على المستشفيات العاملة في منطقة صور وجوارها لتقديم الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلتها هذه المستشفيات في اللحظات الحساسة التي واجهها لبنان من خلال جائحة كورونا، وأيضا قدمنا هذا الشكر باعتبار أننا وجدنا في هذه المؤسسات الملاذ المهم الذي قام بواجباته ومسؤولياته الوطنية والصحية لخدمة أهلنا، وشددنا على أيديهم للاستمرار في تخفيف الألم عن المرضى والمصابين الذين يتوافدون إلى هذه المستشفيات لمساعدتهم ومعالجتهم مما يعانون".
بدوره، ألقى مدير مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي كلمة قال فيها: "تشرفنا اليوم بزيارة وفد حزب الله، وكانت زيارة كريمة ولفتة مهمة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والذي طال القطاع الصحي بشكل مباشر"، مضيفا: "شرحنا للوفد حقيقة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في المستشفى إضافة إلى المعاناة ولكن رغم كل الظروف الصعبة، استمرت هذه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين، ونتمنى أن تحل هذه الأزمة الاقتصادية بأسرع وقت، لأن القطاع الصحي بات في خطر".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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