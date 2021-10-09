لبنان

اعتداءٌ واطلاق نار.. ماذا حدث في محيط قلعة بعلبك؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:39
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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على إطلاق النار باتجاه متجر مقابل قلعة بعلبك، ثم قاموا بإحراقه.
 
وفيما لم تتضح الاسباب بعد، تمّ تسجيل اضرار مادية فقط، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24"
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