وزير الداخلية يتابع عمليات إخماد حريق عكّار

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع المعنيين الاجراءات المتخذة لإخماد الحريق الذي شبّ في خراج بلدتي بزال وحبشيت في عكار بالامس، وتمت الاستعانة بطوافة عسكرية بالتنسيق مع القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني تعمل على محاصرة الحريق منعاً لامتداده.