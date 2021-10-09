لبنان

تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:55
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 أجرت قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي سلسلة من الأنشطة التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات والمهارات المهنية بين الجيش و"اليونيفيل، إضافة الى تعزيز الثقة المتبادلة وتحسين مستوى قابلية التشغيل البيني للمهام المنسقة.

ركزت الانشطة التدريبية على العمليات العسكرية في المناطق المدنية والحفاظ على القانون والنظام، وتضمنت تدريب الأفراد العسكريين على إنشاء وتشغيل نقاط التفتيش على الطرق وتدريب قادة الدوريات العسكرية.

خلال الدورة، اطلع المشاركون على الجوانب النظرية والعملية المختلفة المتعلقة بمجال التركيز في النشاط التدريبي. وهدفت هذه الدورات الى تمكين العسكريين من العمل بطريقة فعالة مع تجنب إزعاج السكان المدنيين في منطقة العمليات.

وأقيم التدريب في نقاط التفتيش على الطرق في 27 و 28 و 29 أيلول الفائت، في حضور 11 جنديا من الجيش و11 عنصرا من "اليونيفيل"، تزامنا تم تدريب "قائد الدوريات" بتاريخ 4 و 8 تشرين الأول في مقر اليونيفيل في القطاع الشرقي، في حضور 9 جنود من الجيش و 13 من أفراد اليونيفيل. ومثل المشاركون من الجيش اللواء السابع للقوات المسلحة، بينما مثل المشاركون من جانب "اليونيفيل" الكتيبة الاسبانية، الاندونيسية، الهندية و النبالية في القطاع الشرقي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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