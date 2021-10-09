لبنان

نقابة المستشفيات تطلب حل مشكلة النقص في كواشف المختبرات

Lebanon 24
09-10-2021 | 07:05
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- أعلنت نقابة المستشفيات في بيان، أن "المستشفيات تواجه مشكلة حادة تتمثل في النقص في كواشف المختبر، وحتى إن وجدت فهي تباع بالدولار الفريش مما اجبر العديد من المستشفيات على التوقف عن اجراء الفحوص الخارجية إلا للمرضى الذين هم داخل المستشفى".

وتابعت: "بعض الكواشف المفقودة لها تأثير سلبي خطير مثل ما هو مستعمل للتأكد من صلاحية الدم الذي يعطى للمرضى والفحوص الدورية لمرضى غسيل الكلى وللذين يعانون من امراض القلب الخ...المستوردون يضعون اللوم على مصرف لبنان الذي لا يسدد لهم اموال الدعم مما اجبرهم على وقف الاستيراد. وهذا الامر دفع ببعضهم الى الطلب من المستشفيات الدفع المسبق كي يتمكنوا من الاستيراد وهو طلب يستحيل على المستشفيات تطبيقه لانه يرتب عليهم دفع مبالغ كبيرة بالدولار الفريش وهو غير متوافر عند معظمهم".

وناشدت النقابة وزير الصحة الدكتور فراس الابيض التدخل لحل هذا الامر، "الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى والبحث مع المستوردين ومصرف لبنان عن مخرج سريع، لان هذا الامر مستمر منذ عدة اسابيع ولم يعد من الممكن تحمل نتائجه".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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