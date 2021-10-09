موسى: لتسهيل دخول المرأة إلى العمل الانتخابي

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "ثلاثة أمور يجب العمل لإضافتها الى قانون الانتخابات لفتح فرص العدالة والمساواة أمام تمثيل شرائح المجتمع الفاعل. 1- تشجيع وتسهيل دخول المرأة إلى العمل الانتخابي ترشيحا وانتخابا، 2 - اقتراع المغتربين، 3 - تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة".