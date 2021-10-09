لبنان

مواطنون يعتصمون في التبانة: لتأمين المياه لمناطقنا

Lebanon 24
09-10-2021 | 07:21
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عمد حشد من المواطنين إلى قطع أوتوستراد التبانة والبداوي بالسيارات والإطارات، مطالبين المعنيين بتأمين المياه لمناطقهم في ظل التقنين القياسي للتيار الكهربائي، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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