مواطنون يعتصمون في التبانة: لتأمين المياه لمناطقنا

عمد حشد من المواطنين إلى قطع أوتوستراد التبانة والبداوي بالسيارات والإطارات، مطالبين المعنيين بتأمين المياه لمناطقهم في ظل التقنين القياسي للتيار الكهربائي، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24" في الشمال.