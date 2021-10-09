اتصالات عاجلة بشأن الكهرباء بعد الانقطاع الكامل.. هذا ما حصل مؤخراً

أكّدت مصادر حكومية مطلعة إن "اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً الى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الانتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى".

وأفادت المعطيات إلى أنه "سيُعاد التيار الكهربائي تدريجياً خلال الساعات المُقبلة".

ودخل لبنان العتمة الشاملة، ظهر اليوم، بعدما انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.

وأبلغت مصادر في "كهرباء لبنان" "لبنان24" صباح اليوم أنّ "انتاج المؤسسة انخفض من 350 ميغاواط إلى 200 ميغاواط وما دون".