لبنان

اتصالات عاجلة بشأن الكهرباء بعد الانقطاع الكامل.. هذا ما حصل مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-10-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-873101-637693867335353192.jpeg
Doc-P-873101-637693867335353192.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر حكومية مطلعة إن "اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً الى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الانتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى". 
وأفادت المعطيات إلى أنه "سيُعاد التيار الكهربائي تدريجياً خلال الساعات المُقبلة". 
 
 
ودخل لبنان العتمة الشاملة، ظهر اليوم، بعدما انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.
 
 
وأبلغت مصادر في "كهرباء لبنان" "لبنان24" صباح اليوم أنّ "انتاج المؤسسة انخفض من 350 ميغاواط إلى 200 ميغاواط وما دون".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2021-10-09
12:18 | 2021-10-09
12:17 | 2021-10-09
12:14 | 2021-10-09
12:12 | 2021-10-09
12:09 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website