أسامة سعد نعى عضو اللجنة المركزية في التنظيم الناصري

نعى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، عضو اللجنة المركزية في التنظيم الشعبي الناصري وأمين سر فرع الضاحية الجنوبية محمد طه رحال، وتوجه بالتعازي القلبية الحارة للعائلة والاصدقاء.واعتبر في بيان، أن "غياب الفقيد يعتبر خسارة كبيرة للعمل الوطني والاجتماعي والانساني"، منوها ب "دوره المميز في العمل التربوي كمرب فاضل قدم عمره من أجل بناء جيل جديد قادر ومحب للوطن".وأشاد ب "دوره البارز على الصعيد الثقافي والنقابي حيث كان الفقيد أمين سر التجمع الثقافي العربي في لبنان، ونائب رئيس التجمع الثقافي الوطني في لبنان، ورئيس رابطة الشباب الاجتماعي اللبناني"، منوها ب "دوره البارز وتاريخه النضالي الحافل في العمل الوطني والاجتماعي في صفوف التنظيم على مدى سنين طويلة وباخلاصه وتضحياته في سبيل القضايا الوطنية والعربية".