لبنان

أسامة سعد نعى عضو اللجنة المركزية في التنظيم الناصري

Lebanon 24
09-10-2021 | 07:38
A-
A+
Doc-P-873104-637693871313463448.jpg
Doc-P-873104-637693871313463448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، عضو اللجنة المركزية في التنظيم الشعبي الناصري وأمين سر فرع الضاحية الجنوبية محمد طه رحال، وتوجه بالتعازي القلبية الحارة للعائلة والاصدقاء.

واعتبر في بيان، أن "غياب الفقيد يعتبر خسارة كبيرة للعمل الوطني والاجتماعي والانساني"، منوها ب "دوره المميز في العمل التربوي كمرب فاضل قدم عمره من أجل بناء جيل جديد قادر ومحب للوطن".

وأشاد ب "دوره البارز على الصعيد الثقافي والنقابي حيث كان الفقيد أمين سر التجمع الثقافي العربي في لبنان، ونائب رئيس التجمع الثقافي الوطني في لبنان، ورئيس رابطة الشباب الاجتماعي اللبناني"، منوها ب "دوره البارز وتاريخه النضالي الحافل في العمل الوطني والاجتماعي في صفوف التنظيم على مدى سنين طويلة وباخلاصه وتضحياته في سبيل القضايا الوطنية والعربية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2021-10-09
12:18 | 2021-10-09
12:17 | 2021-10-09
12:14 | 2021-10-09
12:12 | 2021-10-09
12:09 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website