الجيش: إحالة سوري إلى القضاء لمشاركته في معارك عرسال

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9 /10 /2021 أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص السوري (أ.م) لمشاركته إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في المعارك ضد وحداته التي حصلت في جرود عرسال خلال شهر آب 2014، حيث نفذ مهمات عدة لصالح التنظيم المذكور من بينها لوجستية وطبية".