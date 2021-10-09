اشتباكات مسلّحة في بلدة الطفيل الحدودية وسقوط جرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتباكات مسلّحة بين عدد من أهالي بلدة الطفيل الحدودية ومسلّحين مقربين من رجل الأعمال الموقوف حسن دقّو على خلفية افضلية الحصول على عقارات داخل البلدة.

وبحسب المعلومات فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم طفل.