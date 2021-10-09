لبنان

اشتباكات مسلّحة في بلدة الطفيل الحدودية وسقوط جرحى

Lebanon 24
09-10-2021 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتباكات مسلّحة بين عدد من أهالي بلدة الطفيل الحدودية ومسلّحين مقربين من رجل الأعمال الموقوف حسن دقّو على خلفية افضلية الحصول على عقارات داخل البلدة.
وبحسب المعلومات فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم طفل.
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بلدة الطفيل الحدودية

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