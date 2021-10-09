لبنان

جنبلاط: الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـgulf club؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 08:34
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "في ايران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النروز في 21 آذار .اما وان الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الgulf club  لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون  لمدينة بيروت وضواحيها".

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