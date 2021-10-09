جنبلاط: الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـgulf club؟

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "في ايران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النروز في 21 آذار .اما وان الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الgulf club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها".