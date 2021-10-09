لبنان

وزير الثقافة بعد فوز غندور بجائزة بمهرجان لوس أنجلوس: نفتخر بكل إنجاز لبناني

Lebanon 24
09-10-2021 | 08:42
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فاز الكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور بجائزة  تقدير عن أفضل سيناريو في مهرجان Los Angeles Film Awards السينمائي من بين 120 متسابقا.
وبهذه المناسبة، صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ما يلي: "نفتخر ونعتز بكل إنجاز لبناني يرفع اسم وطننا الحبيب في المحافل العالمية. وهذه المرة جاء الإنجاز حاملا بصمة الكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور بفوزه بجائزة تقدير عن فئة أفضل سيناريو في مهرجان Los Angeles Film Awards السينمائي العالمي. إن إبداع محمد غندور في إعداد السيناريو والحبكة ينطلق من واقع مرير يعيشه اللبنانيون، إذ يعكس جانبا اجتماعيا أليما يتمثل بهجرة اللبنانيين للبحث عن فرص للعمل، مع ما يرافق ذلك من صعوبات ومعوقات. إن هذا السيناريو يتأتى من وجع معيوش، غير أن الإبداع إبداع وإن كان وليدا لألم، وعسى أن تحمل الأيام المقبلة إبداعات منطلقها الفرح والسلام. ألف تحية للكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور مع التمني له بالنجاح الدائم والتوفيق في الاستحقاقات المقبلة".

يشار الى أن هذا المهرجان يعقد شهريا، ويتنافس فيه عدد من كاتبي ومخرجي الأفلام من حول العالم، لاختيار الأفضل عن فئات مختلفة. هذا وقد تأهل غندور إلى نهائيات مهرجان New Jersey Film Awards عن أفضل سيناريو.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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