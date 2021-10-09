لبنان

تدابير سير في جونية وضبية بمناسبة بطولة لبنان لنصف الماراتون

Lebanon 24
09-10-2021 | 08:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "ينظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لنصف الماراتون لعام 2021، وذلك انطلاقا من أمام مجمع فؤاد شهاب الرياضي- جونيه باتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس)، ومن ثم العودة باتجاه الضبية عبر الطريق البحرية قبل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود)، ثم العودة مجددا على المسار ذاته، وصولا إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي.

لذلك، سيتم اقفال الطريق البحرية ابتداء من مفرق غزير البحري لغاية ثكنة الفهود- ضبية، اعتبارا من الساعة 6,30 صباحا ولحين الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، حفاظا على سلامة المتسابقين، وتسهيلا لحركة المرور".
 
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