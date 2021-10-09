لقاء في القاع بحث في إنشاء معامل لتوليد الطاقة

نظمت بلدية القاع، في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في البقاع الشمالي، لقاء مع الخبيرين هشام أبو جودة وشربل نخلة للبحث في إنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، في حضور فاعليات اقتصادية وتربوية وجمعيات نسائية وشبابية.وعرض الخبيران دراسة عن إمكانية إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للبلدة بقدرة 50 ميغاوات لصالح المركز اللبناني لترشيد الطاقة ووزارة الطاقة، كما شرحا تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه من حيث مساحة الأرض المطلوبة، وكلفة إنشائه ومنافعه الإقتصادية والإجتماعية للبلدة، وتأمين عدد من فرص العمل لأهلها.وفي نهاية اللقاء، اقترح رئيس المجلس البلدي المحامي بشير مطر تشكيل لجنة من المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى المجلس البلدي لمتابعة آلية تنفيذ المشروع وإنجاحه.