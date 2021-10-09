قائد الجيش التقى وفدا منتدبا من قبل وزارة الطاقة الاميركية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من شركة Tetra Tech Inc المنتدبة من قبل وزارة الطاقة الأميركية، يرافقه ممثلون عن السفارة الأميركية في بيروت، وتناول الاجتماع البحث في تقديم مساعدات للجيش اللبناني من تدريب وتجهيزات وتعزيز قدراته، بهدف كشف المواد الخطرة.