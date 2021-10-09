لبنان

مركب لتهريب الاشخاص.. الجيش يتحرك وهذا ما أعلنه (صور)

Lebanon 24
09-10-2021 | 12:17
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أوقفت القوات البحرية في الجيش مركباً مقابل أحد الشواطئ في شمال لبنان كان قد دخل المياه الإقليمية اللبنانية عن طريق الخطأ وعلى متنه عدد من الأشخاص السوريين وذلك اثناء محاولتهم الهرب عبر البحر بصورة غير شرعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وأحيل على اثرها الموقوفون إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق معهم.
 
ولاحقاً، أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٩ /١٠/ ٢٠٢١ قرابة الساعة 15.00 تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة الارانب - الشمال .
وكان المركب يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه ١٢ شخصاً من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فُقد الاتصال بهم منذ حوالى أربعة أيام، بعدما ضلّ المركب طريقه.
تمّ توقيفهم وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.
 
 
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