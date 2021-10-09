لبنان

حادث سير مروع على أوتوستراد البيسارية في الجنوب يودي بحياة امرأة

Lebanon 24
09-10-2021 | 09:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة امرأة من سكان منطقة صور وإصابة زوجها إصابةً بالغة إضافة إلى إصابة شخص آخر بحادث سير مروع على طريق أوتوستراد البيسارية في الجنوب.
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حادث

البيسارية

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