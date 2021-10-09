حادث سير مروع على أوتوستراد البيسارية في الجنوب يودي بحياة امرأة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة امرأة من سكان منطقة صور وإصابة زوجها إصابةً بالغة إضافة إلى إصابة شخص آخر بحادث سير مروع على طريق أوتوستراد البيسارية في الجنوب.