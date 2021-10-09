سيارات تحمل مكبرات صوت في صيدا...هذا ما دعت إليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سيارات تحمل مكبرات صوت تابعة لشرطة بلدية صيدا والتنظيم الشعبي الناصري تجوب شوارع مدينة صيدا ومحيطها وتدعو المواطنين إلى عدم دفع اي مبلغ لأصحاب المولدات غير مطابق للتسعيرة الرسمية.