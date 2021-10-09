الرقم مرتفع... 680 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وهذا عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 629561 ، كما تم تسجيل 3 وفيات.

وكان قد سجل أمس 640 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات.