لبنان

الرقم مرتفع... 680 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وهذا عدد الوفيات

Lebanon 24
09-10-2021 | 10:18
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 629561 ، كما تم تسجيل 3 وفيات.
 
وكان قد سجل أمس 640 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات.
 
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