لبنان

الرقم كبير...هكذا أصبح سعر الفروج المشوي في لبنان!

Lebanon 24
09-10-2021 | 10:48
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يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لأحد المطاعم التي أشارت المعلومات إلى أنه في طرابلس.
 
ويظهر في الصورة سعر للفروج المشوي إذ بلغت 100 ألف ليرة لبنانية وهو رقم لم يعتاده اللبنانيون.
 
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