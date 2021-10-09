غادر منزله في كفررمان ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:محمد إبراهيم الحاج (مواليد عام 2007، سوري)الذي غادر بتاريخ 7-10-2021، منزله الكائن في بلدة كفررمان، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 531178-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.