لبنان

تيمور جنبلاط: للتقيد بإجراء الانتخابات في مواعيدها

Lebanon 24
09-10-2021 | 11:13
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دعا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى "التقيد بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها"، مؤكدا أن "ليس هناك من مبررات لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري والوطني العام".

وقال أمام زواره ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة: "تقدمنا كلقاء ديمقراطي بمشاريع قوانين تعطي الفرصة للشباب في ممارسة هذا الحق الانتخابي عبر خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، وتتيح المجال امام تمثيل النساء من خلال الكوتا النسائية، وصولا الى حق المغتربين وأبناء الوطن في بلاد الانتشار في ان يكون لهم الصوت المسموع في الترشح والاقتراع وتمثيل هذه الفئة التي لم تقصر يوما في الوقوف الى جانب لبنان في محنه وأزماته المختلفة، وليكونوا متساوين مع اهلهم المقيمين في الوطن في الحقوق والواجبات. لكن للأسف سقطت كل هذه الطروحات امام مشاريع سياسية تبدو اكبر، دون النظر الى اهميتها في مشاركة شرائح شبابية ومجتمعية اساسية".

أضاف: "الوقت لا يزال متاحا قانونا امام المجلس النيابي وجميع الكتل النيابية في ما لو اعادت النظر بمواقفها، لإدخال مثل هذه التعديلات والاصلاحات التي نراها ضرورية في هكذا استحقاق ينتظره اللبنانيون لممارسة حقهم الديموقراطي المشروع".


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